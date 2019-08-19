Экологически чистое арктическое топливо

Амбициозное решение уральских ученых, вероятнее всего, найдет применение в Арктике. В особенности — у специалистов по геологоразведке, а также в наблюдении за миграцией животных. Кроме того, исследователи рассчитывают, что в будущем топливные элементы будут востребованы у частных лиц, заинтересованных в застройке отдалённых регионов мира.Черепанов также добавил, что созданные в недрах УрФУ прототипы топливных элементов максимально приближены к реальным моделям. Они успешно прошли серьёзные испытания 10 тысячами часов (14 месяцами) непрерывной работы. Пока, впрочем, технология не идеальна, и учёные корпят над дальнейшим совершенствованием своей перспективной разработки.Новая разработка специалистов Уральского федерального университета способна решить проблему низкого КПД двигательных установок, но есть нюанс. Для частного транспорта она пока не подходит — запуск топливных элементов занимает несколько часов.Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ), например, уже вовсю трудятся над созданием топливных элементов для арктического транспорта. Таких, что будут выбрасывать в окружающую среду минимальное количество загрязняющих веществ.