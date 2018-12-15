Эксклюзивная версия Kingdom Hearts III PS4 Pro

Если вы супер фанат Kingdom Hearts, вы знаете, что третий выпуск франшизы уже не за горами. Компания Sony выпускает ограниченный выпуск PS4 Pro Kingdom Hearts III.

Консоль доступна за 400 долларов в США или 500 долларов в Канаде. В комплект поставки входит PS4 Pro объемом 1 ТБ, который поставляется с пользовательской «отделкой текстурой кожи» на основе игровой франшизы. Он также поставляется с соответствующим беспроводным контроллером DualShock 4. Вы также получите копию Kingdom Hearts III на диске Blu-ray и получите доступ к некоторому контенту, эксклюзивному для PS4. Ограниченная версия комплекта Kingdom Hearts III PS4 Pro доступна исключительно через GameStop в США и EB Games в Канаде.