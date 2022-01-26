Эксклюзивные игры Microsoft бьют рекорды по онлайну

Microsoft, похоже, добилась большого успеха в том, чтобы заставить людей опробовать свои игры. Во вторник во время отчета о доходах компании генеральный директор Сатья Наделла сказал, что 20 миллионов человек играли в Halo Infinite и 18 миллионов человек играли в Forza Horizon 5. Хотя стоит отметить, что эти цифры будут включать людей, которые играли в течение нескольких минут, это говорит о привлекательности модели «просто скачай и попробуй». В обе игры можно играть без каких-либо прямых затрат — Horizon 5 доступна в службе подписки Xbox Game Pass, у которой, по данным Microsoft, около 25 миллионов подписчиков, а многопользовательская игра Halo Infinite использует модель free-to-play (хотя подписчикам, не подписавшимся на Game Pass, придется покупать одиночную кампанию отдельно).

Хотя обе игры ждали с нетерпением, трудно представить, что они привлекли бы столько игроков, если бы им пришлось заплатить 70 долларов за покупку продукта. Данные, собранные компанией, также подтверждают это — Horizon 5, похоже, станет самым большим релизом в серии. В конце 2020 года Microsoft объявила, что в предыдущую часть серии Forza сыграли 24 миллиона человек. Но это было более чем через два года после выхода игры Horizon 4 и более чем через год после того, как она попала в Game Pass. Но 18 миллионов человек, которые попробовали Horizon 5, сделали это менее чем за четыре месяца. Это много для гоночной игры без слов Mario Kart в названии — для справки: в 2017 году студия, стоящая за серией Gran Turismo, заявила, что самая популярная игра того времени, Gran Turismo 3 A-spec, была продана тиражом чуть менее 15 миллионов копий.
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