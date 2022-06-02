Эксклюзивный гибридный процессор Lenovo AMD Ryzen PRO 7 6860Z

Ранее в этом году на компания Lenovo представила свой ноутбук ThinkPad Z13 с эксклюзивным гибридным процессором AMD Ryzen PRO 7 6860Z. Спецификации этого APU теперь подтверждены партнером AMD, Lenovo, и они не сильно отличаются от Ryzen 7 PRO 6850U.

Во время выставки CES AMD и Lenovo объявили, что процессор Ryzen 7 PRO 6860Z был разработан исключительно для ноутбуков серии ThinkPad Z13. Говорят, что сам чип представляет собой вариант с «оптимизированным энергопотреблением», который является частью ведущего в отрасли сотрудничества. В то время AMD не раскрывала никаких спецификаций, но теперь на странице продукта компании перечислены окончательные характеристики.

AMD Ryzen PRO 7 6860Z APU представляет собой 8-ядерную и 16-поточную часть, основанную на двухъядерных архитектурах Zen 3+ и RDNA. Он настроен с iGPU Radeon 680M. APU, являющийся вариантом с оптимизированным энергопотреблением, должен иметь тот же диапазон характеристик 15-28 Вт, но с немного более высокой тактовой частотой 4,725 ГГц по сравнению с 4,700 ГГц, которую может предложить Ryzen 7 PRO 6850U. Технически это не является огромным улучшением, как следует сказать, но с более агрессивной настройкой мощности на борту он должен дать хорошие показатели эффективности.
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