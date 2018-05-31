Эксклюзивное издание ретро-консоли Atari VCS оценено в $300

Компания Atari объявила о старте приема предзаказов на ретро-консоль VCS, объявив стоимость и «коллекционного издания». Последняя выделяется деревянным декором и ценой на 100 долларов дороже оригинальной версии. Что до стандартного издания Atari VCS Onyx, то оно будет стоить 199 долларов. Напомним, что обе новинки являются переизданием легендарной консоли Atari 2600, вышедшей в 1977 году. Новинка оснащается современным железом, а также контроллером в стиле Xbox или джойстиком, как у оригинальной модели. Коллекционное издание комплектуется именно «старым» контроллером, а стандартное издание не имеет никакого джойстика в комплекте. К консоли можно подключить клавиатуру, мышь, веб-камеру и другие устройства через USB-интерфейс или через Bluetooth 5.0. Изначально приставка сможет предложить пользователю 100 предустановленных ретро-игр.