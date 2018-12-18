Эксперимент Forbes доказывает не надежность систем распознавания лиц на многих смартфонах

Большинство флагманских телефонов оснащены системами распознавания лиц, но не все они настолько безопасны, как хотелось бы. Forbes протестировал пять флагманских устройств на поддельной 3D-печатной голове, и только одному удалось остаться заблокированным. Системы распознавания лиц на четырех телефонах Android - LG G7 ThinQ, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note8 и OnePlus 6 - были скомпрометированы 3D-печатной головой с различной степенью легкости. Однако iPhone X был единственным устройством, которое оставалось заблокированным во всех тестовых сценариях.

Использование Apple ИК-картографирования глубины и технологии Face ID, оказалось более безопасной, чем 2D системы распознавания лиц, используемые производителями телефонов Android. Forbes также проверил Windows Hello, но система оказалась достаточно умна и не попалась на улову. По словам Мэтта Льюиса, директора по исследованиям кибербезопасности NCC Group «Сфокусируйтесь на секретном аспекте, а именно на PIN-коде и пароле. Реальность любых биометрических данных заключается в том, что они могут быть скопированы. Любой, у кого достаточно времени, ресурсов и целей, может попытаться подделать биометрические данные».