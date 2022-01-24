Эксплойт Dark Souls 3 может позволить хакерам получить контроль над вашим компьютером

Согласно отчету, обнаруженный в Dark Souls 3 эксплойт с опасным удаленным выполнением кода (RCE) может позволить злоумышленнику получить контроль над вашим компьютером. Уязвимость подвергает риску только компьютерных игроков, играющих онлайн и потенциально может затронуть Dark Souls, Dark Souls 2 и грядущую Elden Ring. С тех пор в ответ на это заявление были закрыты серверы для различных игр Dark Souls.

Эксплойт был замечен в действии во время онлайн-трансляции по Dark Souls 3. В конце стрима игра вылетает, а роботизированный голос, принадлежащий генератору текста в речь Microsoft, внезапно начинает критиковать его геймплей. Затем блогер сообщает, что Microsoft PowerShell открылась сама по себе, что является признаком того, что хакер использовал программу для запуска сценария, который активировал функцию преобразования текста в речь. Согласно сообщению, хакер знал об уязвимости и пытался связаться с разработчиком Dark Souls FromSoftware по поводу проблемы. Сообщается, что его проигнорировали, поэтому он начал использовать взлом стримеров, чтобы привлечь внимание к проблеме.