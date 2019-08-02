Electronic Arts добавит в FIFA 20 аналог «боевого пропуска»

«Боевой пропуск» уже стал стандартом для игр-сервисов, вроде Apex Legends, а теперь эта система доберется и до FIFA 20.

FUT Season Objectives предложит геймерам выполнять дневные, еженедельные, сезонные и динамические задания. Получая опыт, игроки будут открывать награды в виде футболистов и наборов. Задания будут отличаться сложностью, а также периодом выполнения, так что завершение некоторых целей может занять недели или даже месяцы.

Пока не известно, будет FUT Season Objectives бесплатным, но, по словам Electronic Arts, «сезонные цели будут доступны каждому. В то же время мы знаем, что FIFA 20 выйдет 27 сентября для PlayStation 4, Xbox One и PC.