Electronic Arts и Lucasfilm Games анонсировали новые игры по «Звездным войнам»

Electronic Arts и Lucasfilm Games объединяют усилия, чтобы и дальше предлагать совершенно новые игровые возможности мирового уровня в любимой галактике «Звездных войн». Respawn Entertainment, наиболее известная своей работой над Apex Legends, Titanfall и Star Wars Jedi: Fallen Order, возглавляет разработку и производство этих новых проектов. Винс Зампелла, генеральный директор группы и основатель Respawn, будет курировать этот новый этап отношений EA с Lucasfilm, опираясь на отмеченную наградами историю Respawn в разработке игр и опыт рассказывания захватывающих историй «Звездных войн».

Гейм-директор Стиг Асмуссен и его команда уже работают над следующей игрой из приключенческого боевика серии «Звездные войны о джедаях», и к ним присоединились две новые команды, работающие над созданием дополнительных уникальных игровых возможностей «Звездных войн» в разных жанрах. Руководителем разработки нового шутера от первого лица по «Звездным войнам» от Respawn является Питер Хиршманн, игровой директор Respawn, который имеет долгую и успешную историю работы с франшизой «Звездные войны». Третья игра представляет собой стратегическую игру по «Звездным войнам», разработанную в сотрудничестве с недавно созданной студией Bit Reactor, которой руководит ветеран игровой индустрии Грег Фёрстч. Respawn выпустит новую стратегическую игру по «Звездным войнам», а Bit Reactor возглавит разработку игры.
Комментарии и отзывы Electronic Arts
Популярный онлайн-шутер PUBG: Battlegrounds станет бесплатны…
Популярный онлайн-шутер PUBG: Battlegrounds станет бесплатныВо время церемонии награждения The Game Awards 2021 компания KRAFTON подтвердила, что их игра Battle Roya…
Китайская версия Fortnite закрывается 15 ноября…
Китайская версия Fortnite закрывается 15 ноябряEpic Games и Tencent закрывают китайскую версию Fortnite. Таким образом, игроки больше не смогут зарегист…
Amazon будет снимать сериал по мотивам игры Mass Effect…
Amazon будет снимать сериал по мотивам игры Mass EffectОригинальная трилогия Mass Effect от BioWare имеет одну из лучших сюжетных линий в видеоиграх, по мнению …
Electronic Arts и Lucasfilm Games анонсировали новые игры по…
Electronic Arts и Lucasfilm Games анонсировали новые игры поElectronic Arts и Lucasfilm Games объединяют усилия, чтобы и дальше предлагать совершенно новые игровые в…
Новая игра Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands…
Новая игра Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A WonderlandsИздатель 2K Games и разработчик Gearbox Software выпустили новую игру Tiny Tina's Assault on Dragon Keep:…
Fortnite Chapter 2 завершится большим событием 4 декабря…
Fortnite Chapter 2 завершится большим событием 4 декабряПохоже что в Fortnite грядут большие изменения. Вторая глава завершится одноразовым игровым событием под …
Prime Gaming раздает игры EA…
Prime Gaming раздает игры EAВ этом месяце подписчики Prime Gaming смогут получить бесплатный цифровой ключ Origin для ремастера Need …
Epic Games приобретает компанию Harmonix…
Epic Games приобретает компанию HarmonixEpic Games объявила о приобретении Harmonix, студии разработки таких игр, как Rock Band Studio и Dance Ce…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor