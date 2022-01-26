Electronic Arts и Lucasfilm Games анонсировали новые игры по «Звездным войнам»

Гейм-директор Стиг Асмуссен и его команда уже работают над следующей игрой из приключенческого боевика серии «Звездные войны о джедаях», и к ним присоединились две новые команды, работающие над созданием дополнительных уникальных игровых возможностей «Звездных войн» в разных жанрах. Руководителем разработки нового шутера от первого лица по «Звездным войнам» от Respawn является Питер Хиршманн, игровой директор Respawn, который имеет долгую и успешную историю работы с франшизой «Звездные войны». Третья игра представляет собой стратегическую игру по «Звездным войнам», разработанную в сотрудничестве с недавно созданной студией Bit Reactor, которой руководит ветеран игровой индустрии Грег Фёрстч. Respawn выпустит новую стратегическую игру по «Звездным войнам», а Bit Reactor возглавит разработку игры.