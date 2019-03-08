Electronic Arts не будет присутствовать на E3 в этом году. Компания объявила сегодня, что отказываться от стандартной пресс-конференции, вместо этого EA сосредоточится на EA Play, его ежегодной выставке, которая начнется, 7 июня - за пару дней до того, как E3 откроет свои двери 11 июня. Чтобы заменить пресс-релиз, который обычно округляет все крупные объявления компании, EA сосредоточится на прямых трансляциях. Игровой гигант будет управлять несколькими потоками, которые будут транслироваться в течение первых двух дней EA Play, и будут сосредоточены на игровых процессах. EA также планирует, чтобы члены команд за предстоящими играми присоединились к потокам, чтобы предоставлять информацию непосредственно зрителям. EA не первый разработчик, который отказался от E3. В прошлом году Sony объявила, что планирует полностью пропустить конференцию, решив не появляться на выставке.