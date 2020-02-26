Electronic Arts отказалась от GDC 2020 из-за коронавируса

Electronic Arts отказалась от участия в Game Developers Conference 2020 из-за вспышки коронавируса.

Руководство компании Electronic Arts решило ограничить присутствие своих представителей на конференции, отменить запланированные события, и посоветовало сотрудникам не посещать мероприятие.

Electronic Arts планировала провести на GDC несколько конференций, посвященных разработке игр, искусственного интеллекта в тестировании шутеров, управление командой AAA-проектов. Также в официальном комментарии для GameStop представитель компании Electronic Arts объяснил, что руководство следит за ситуацией с коронавирусом, и видит сообщения об обострении в новых регионах. Для защиты сотрудников компания решила отказаться от запланированных мероприятий.