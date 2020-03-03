Electronic Entertainment Expo не планирует закрываться

Из официального заявления представителей мероприятия ESA говорится: "Все очень внимательно следят за ситуацией. Мы будем и впредь сохранять бдительность, так как нашим главным приоритетом является здоровье и безопасность всех наших участников и гостей выставки".

Вспышка гриппа Коронавируса ставит под вопрос все будущие выставки и мероприятия в этом году. Многие из них уже отменены, последним кто закрыл выставку стал GDC. На данный момент ни одна компания не изъявила желание об отказе приглашения. Представители E3 2020 планируют провести выставку в любом случае. напомним что мероприятие пройдет с 9 по 11 июня 2020 года в городе Лос-Анджелес.