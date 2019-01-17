Electronic Grenade - компьютерная мышь со встроенным экраном и выдвижной клавиатурой

YouTuber продемонстрировал мышь на основе Raspberry Pi, которая также является полнофункциональным компьютером.

Пользователь называет ее Electronic Grenade - поскольку она имеет собственный экран, выдвижную клавиатуру и все еще выполняет работу мыши, которая образует основной корпус. При этом устройство выглядит немного негабаритным по сравнению с традиционной мышью.

Как показано на видео, компьютерная мышь - это специально разработанная 3D-печатная мышь, состоящая из небольшой клавиатуры и 1,5-дюймового OLED-дисплея, установленного в верхней части вместе с датчиками, заимствованными у стандартной мыши. Он использует платформу Raspberry Pi Zero W с одноядерным процессором с частотой 1 ГГц в ядре и 512 МБ оперативной памяти. Кроме того, компьютерная мышь обладает такими возможностями подключения, как Bluetooth и беспроводная локальная сеть. Компьютерная мышь может выполнять множество задач, в том числе играть в Minecraft.