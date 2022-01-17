Eleksa запускает доступный по цене электромобиль CityBug с запасом хода до 200 км

Китайский производитель электромобилей Eleksa представил электромобиль CityBug в Южной Африке. Eleksa CityBug является самым доступным электромобилем стоимостью 14 945 долларов. Это двухдверный компактный автомобиль, вмещающий четырех человек и весящий около 450 кг.

CityBug — это идеальная городская малолитражка с минимальными затратами на зарядку около 15 центов за километр. Аккумулятор емкостью 9 кВт и электродвигатель мощностью 4 кВт позволяют электромобилю проезжать до 100 км без подзарядки и развивать максимальную скорость около 60 км/ч. CityBug может перевозить грузы до 300 кг, а его дальность действия может быть увеличена вдвое до 200 км за счет модернизации. Дальность поездки сильно зависит от груза, перевозимого CityBug.

CityBug предлагает некоторые стандартные функции, такие как электрические стеклоподъемники, система кондиционирования воздуха, цифровая комбинация приборов и информационно-развлекательный центр с операционной системой Android. Eleksa CityBug также имеет встроенную систему навигации.

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