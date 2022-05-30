Электрическая версия Ford F-150 Lightning пришла первым клиентам

Ford наконец-то начал поставлять свой электрический пикап F-150 Lightning розничным покупателям.

Компания начала Ford производство машин в прошлом месяце, и сейчас машины начали поступать к клиентам. Первым счастливчиком стал житель Мичигана, он забронировал пакет Platinum Trim Lightning 20 мая прошлого года, а получил машину 26 мая этого года, то есть почти ровно через год. Интересно, что этот человек владеет Tesla Model 3, уже внёс залог на модель Cybertruck и рассматривает возможность покупки Rivian R1T.

Поскольку Ford F-Series является самым продаваемым автомобилем в США, неудивительно, что компания накопила огромное количество предварительных заказов на электрическую версию, и прямо сейчас Ford не может точно сказать, когда она появится в продаже. В этом году компания собирается выпустить всего 40 000 автомобилей, при том, что заказов собрано не менее 200 000. Стоимость автомобиля составляет около 40 000 долларов.