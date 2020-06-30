Электрическая зубная щетка до 5000. Philips Sonicare 2 Series gum health HX6232/41

Электрическая зубная щетка Philips Sonicare 2 Series gum health HX6232/41

Чистить зубы классическим способом мы привыкли ещё с детства, но прогресс не стоит на месте. Всё большей популярностью в наше время пользуются электрические зубные щётки, благодаря которым уход за полостью рта становится более эффективным и комфортным. Ведь показатель чистоплотности, заботы о собственном здоровье, гигиене, что всегда считалось и будет считаться признаком хорошего тона. Наша редакция MegaObzor.com составила рейтинг лучших электрических зубных щёток стоимостью до 5000 рублей, куда вошли самые востребованные модели с наилучшими отзывами потребителей.

Электрическая зубная щетка Philips Sonicare 2 Series gum health HX6232/41 может улучшить состояние дёсен на 100 %. Она обеспечивает превосходное удаление налёта и тщательную очистку межзубных промежутков для улучшения здоровья дёсен - это более здоровые дёсны, чем при использовании обычной зубной щётки.Динамический поток жидкости, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки. Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов и более эффективная чистка труднодоступных участков по сравнению с обычными зубными щётками.

В комплекте 2 зубных щётки с насадками ProResults. №1 бренд звуковых зубных щеток рекомендуемый стоматологами всего мира. На основании опроса более 4500 зубных враче, более 20 лет клинических исследований Sonicare.

Ирригационный эффект технологии Sonicare способствует более качественному удалению зубного налета из труднодоступных участков полости рта и вдоль линии десен. Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.

Аккуратные движения щетинок зубной щетки Philips Sonicare безопасны для пломб, а также для ортодонтических скоб, имплантатов и виниров, поэтому вы можете не беспокоиться о результатах чистки.

Таймер с интервалом Quadpacer обеспечивает тщательную чистку всей полости рта. Каждые 30 секунд зубная щетка издает сигнал, подсказывающий, что следует перейти к следующему участку.

Электрическая зубная щетка Oral-B Pro 2500

Зубная щетка Philips Sonicare оснащена специальным таймером Smartimer, который поможет соблюдать рекомендации стоматологов — чистить зубы в течение двух минут.

Откройте для себя Oral-B Pro 2 2500, которую использует большинство стоматологов по всему миру. Гладкая ручка электрической зубной щетки Pro 2 2500 позволит вам чистить зубы в соответствии с рекомендациями вашего стоматолога.Она помогает чистить зубы в течение 2 минут благодаря профессиональному таймеру, уведомляющему каждые 30 секунд о необходимости сменить зону чистки зубов. Пока вы просто перемещаете зубную щетку во рту, уникальная круглая насадка Oral-B делает все остальное.

Она удаляет до 100 % больше зубного налета, чем обычная мануальная зубная щетка, делая десны более здоровыми, а вашу улыбку — белоснежной благодаря удалению пигментированного зубного налета, начиная с первого дня чистки.

Зубная щетка защищает чувствительные десны при помощи запатентованной технологии с датчиком давления, снижающим скорость чистки и предупреждающим о чрезмерном давлении.

Зубная щетка Oral-B Pro 2 2500 рекомендована всем, кто хочет сменить мануальную зубную щетку на электрическую и улучшить здоровье своих зубов и десен.

Электрическая зубная щетка Oclean X

Неудивительно, что Oral-B — это марка, наиболее часто используемая стоматологами по всему миру. Электрическая зубная щетка также совместима со следующими сменными насадками: CrossAction, 3D White, Sensi UltraThin, Sensitive Clean, Precision Clean, FlossAction, TriZone, Dual Clean, Power Tip.

Oclean X - это новая интеллектуальная электрическая зубная щетка, выпущенная Xiaomi Huami Technology и оснащенная первым в мире цветным сенсорным экраном.Набор функций щетки позволит отследить правильность чистки зубов, а также насколько тщательно ваши зубы очищены от налета и пищевых остатков, чтобы вы ничего не пропустили.

Электрическая зубная щетка Oclean X от Сяоми оборудована электроприводом нового поколения, который производит до 40 000 колебаний ежеминутно. Благодаря работе двигателя щетинки приводятся в движение и создают вибрации, необходимые для разрушения зубного налета. Такой эффект позволяет многократно повысить тщательность чистки зубов.

Зубная щетка оснащена высокоточным передовым датчиком, который отслеживает и анализирует более 1500 сигналов ежеминутно. Обрабатывая полученные сведения об угле наклона, уровне давления и продолжительности чистки, в конце процедуры щетка выводит на дисплей оценку эффективности чистки.

Одна из приятных деталей для комфортного и удобного использования – магнитная подставка. Она легко крепится на стену, благодаря чему экономит используемое пространство.

Электрическая зубная щетка SoWash Sonic

Электрическая зубная щетка SoWash Sonic производит динамическое очищающее движение 48 000 вибраций в минуту, которое полностью очищает ваши зубы и десна.Передовые технологий управления предлагают вам 5 режимов работы: чистка, отбеливание, полировка, массаж, деликатный для чувствительный зубов.

Полный заряд занимает 24 часа и позволяет приблизительно 3 месяц чистки или 360 минут непрерывного использования.

Автоматический таймер на 2 минуты помогает чистить зубы в течение рекомендуемого времени. Короткая пауза в 30 секунд позволит изменить зоны чистки. Автоматическое отключение происходит через 2 минуты. Форменные щетинки Dupont обеспечивают оптимальную очистку между зубами и вдоль линии десны.

Супертихая щётка обладает уровнем шума ниже 65 дБл.

В комплекте 4 сменные насадки с персонализированными кольцами.

Электрическая зубная щетка Jetpik JP300

Зубная щетка Jetpik JP300 Sonic имеет 5 режимов очистки, которые управляются одной кнопкой на рукоятке прибора: сильная очистка, умеренная чистка, режим для чувствительных зубов, массаж десен и отбеливание зубов.Благодаря световой индикации, понятно, в каком режиме работает щетка.

Корпус выполнен из металла и имеет треугольное сечение, благодаря чему удобно лежит в руке и не скользит.

В зубных щетках Jetpik JP300 используется комбинация щетины ведущих мировых производителей Pedex и DuPont.

За счет встроенного аккумулятора, Jetpik JP300 может работать до 30 дней без подзарядки. Комплектуется кейсом для хранения и транспортировки – компактный дизайн делает его легким в использовании дома и в путешествиях.

Уровень защиты IPX7 позволяет использовать устройство во влажном помещении и мыть под струей воды.

Модель представлена в шести цветах: чёрный, золотой, серебряный, розовое золото, сапфировый синий, фиолетовый. Широкая цветовая гамма подчеркнет Вашу индивидуальность, позволит подобрать щётку под интерьер ванной комнаты, а металлическое сияние добавит изысканности и утонченности. Эта щетка может стать великолепным подарком для тех, кто ценит красоту и идет в ногу со временем.