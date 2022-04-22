Электрические палочки для еды делают пищу более соленой

Исследователи из Японии разработали электрические палочки для еды , которые, как они утверждают, усиливают вкус соли. Устройство подключено к компьютеру-браслету. Он использует электрическую стимуляцию для передачи ионов натрия из пищи в рот пользователя, по словам профессора Университета Мэйдзи Хомей Мияшита, который разработал палочки для еды вместе с производителем еды и напитков Кирин.

Япония также была местом, где впервые появилась аналогичная электрическая вилка, используя ту же технологию, но ориентирована на западных пользователей. Это необычное ощущение когда не соленый продукт попадая в рот становится соленым, это удивительный опыт.
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