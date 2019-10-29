Электрический Mini Cooper SE будет продаваться за $ 29 900

2019-10-29, Автор - Anna; Продукт - Mini Cooper SE ; [108]
BMW готовится к старту продаж нового Mini Cooper EV. Он станет первой широко доступной полностью электрической версией автомобиля, будет продаваться по цене $ 29 900.

Новый электрический Mini сможет проехать около 235 км при полной зарядке и будет оборудован Apple CarPlay, подогревом передних сидений, входом без ключа, автоматическими чувствительными к дождю стеклоочистителями и фарами, а также пакетом помощи водителю. У него тоже 184 лошадиная сила, поэтому он должен быть таким же бодрым, как и любой другой Mini. Электрокар появится в продаже в марте 2020 года.

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