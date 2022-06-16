Электрический кроссовер Chevrolet Blazer EV SS покажут в следующем месяце

Компания General Motors объявила дату официальной презентации своего электромобиля Chevrolet Blazer 2024. Автомобиль был представлен еще в январе этого года.

Chevrolet Blazer EV SS 2024 будет использовать аккумуляторные батареи GM Ultium, также как Equinox EV и многие другие будущие электромобили GM. Электрокар построен на базе платформы GM Ultium EV и, судя по значку «SS» на кузове, будет доступен в топовой комплектации. Автомобиль имеет футуристичный дизайн и новейшие технологии. Кроссовер получит большие колеса, зарядный порт, длинную колесную базу и стильные обвесы. Более подробная информация об электрическом кроссовере появится 18 июня.

Продажи модели Chevrolet Blazer EV SS запланированы на весну 2023 года.
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