Электрический скутер Komaki Venice представлен в Индии

Индийский производитель электрических скутеров Komaki представил новый электрический скутер Komaki Venice для местного рынка. Электрический скутер Komani Venice сохранил несколько элементов ретро-стиля, явно заимствованных из Vespa, в том числе круглую фару, но на этот раз он оснащен светодиодными лампами. Фара также имеет дневной ходовой свет.

Электрический скутер оснащен несколькими современными функциями, такими как удобное сиденье, большое ветровое стекло, полностью цифровой дисплей, который показывает несколько параметров, таких как скорость, заряд батареи и многое другое. Скутер также имеет отсек для хранения в передней части, где можно безопасно хранить телефон, зарядное устройство, документы и другие вещи. Сзади также есть грузовой отсек, в котором достаточно места.

Скутер оснащен электродвигателем мощностью 3 кВтч в паре с аккумуляторной батареей на 2,9 кВтч. Скутер также оснащен системой самодиагностики, реверсивным ассистентом, противоугонной системой блокировки, системой рекуперативного торможения и точкой для зарядки мобильных гаджетов. Розничная цена двухколесного транспортного средства Komaki Venice Electric составляет 1540 долларов.
Комментарии и отзывы Komaki Venice
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