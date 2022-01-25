Электрический скутер Komaki Venice представлен в Индии

Электрический скутер оснащен несколькими современными функциями, такими как удобное сиденье, большое ветровое стекло, полностью цифровой дисплей, который показывает несколько параметров, таких как скорость, заряд батареи и многое другое. Скутер также имеет отсек для хранения в передней части, где можно безопасно хранить телефон, зарядное устройство, документы и другие вещи. Сзади также есть грузовой отсек, в котором достаточно места.
Скутер оснащен электродвигателем мощностью 3 кВтч в паре с аккумуляторной батареей на 2,9 кВтч. Скутер также оснащен системой самодиагностики, реверсивным ассистентом, противоугонной системой блокировки, системой рекуперативного торможения и точкой для зарядки мобильных гаджетов. Розничная цена двухколесного транспортного средства Komaki Venice Electric составляет 1540 долларов.