Электрический сноубайк MoonBikes

Компания MoonBikes Motors создала новый электрический сноубайк, который станет доступным на всей территории Соединенных Штатов. MoonBikes - это первый в истории сверхлегкий электрический снегоход, созданный для того, чтобы предложить гонщикам совершенно новый способ испытать суровые природные условия.

MoonBikes является идеальной альтернативой загрязняющим окружающую среду снегоходам. Благодаря электрическому двигателю этот снегоход с нулевым уровнем выбросов подарит вам уникальные ощущения от езды, позволяя исследовать природу.