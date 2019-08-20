Электрический суперкар GTE и его характеристика

В салоне на центральной панели находится сенсорный дисплей, служащий для взаимодействия с авто и информационно-развлекательным комплексом. Под ним разместились четыре переключателя, отвечающие за настройки езды автомобиля.Электромоторы питаются от аккумулятора ёмкостью 90 кВт·ч с максимальной отдачей 990 кВт. Разработчики не сообщили, на сколько хватает одного полного заряда. Максимальный крутящий момент четырёх электромоторов составляет 8800 Н·м. По заверениям производителя, авто способно разгоняться до 332 км/ч. При этом время разгона до «сотни» не сообщается.Спереди автомобиль оснащен воздухозаборниками внушительных размеров, служащих для охлаждения аккумуляторов и других компонентов внутри. Капот выполнен из карбона. Все двери имеют скрытые ручки. Сзади находится интегрированный спойлер. Салон электрокара выполнен с использованием алькантары.Стоимость новинки составит 1,25 миллиона долларов.