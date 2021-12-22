Электрический внедорожник GAC Aion LX Plus с запасом хода 1000 км будет запущен 6 января

В этом году GAC Group представила свой новый электромобиль под своим брендом Aion. Новый электромобиль - это внедорожник Aion LX Plus, который предлагает впечатляющую дальность поездки в 1000 километров.

Компания официально объявила, что новый внедорожник будет запущен 6 января 2022 года. Предстоящий электрический внедорожник представляет собой улучшенную версию GAC Aion LX, анонсированного еще в 2019 году. Значительный запас хода автомобиля обусловлен его мощной аккумуляторной батареей, имеющей емкость 144,4 кВтч в топовой модели. Его батарея изготовлена ​​по технологии GAC из эластичных листов, что также делает ее на 20 процентов меньше и на 14 процентов легче обычных. Эта батарея предлагает плотность энергии 205 Втч / кг.

Другие характеристики электрического внедорожника включают в себя сдвоенные электродвигатели мощностью 225 л.с., которые передаются на все четыре колеса через двухступенчатую коробку передач. Это также позволяет Aion LX Plus разгоняться от 0 до 100 км / ч всего за впечатляющие 2,9 секунды.
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