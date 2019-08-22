Электроколёса KOOWHEEL Hovershoes и его функции

Несмотря на угловатую форму, электроколесами легко управлять: угол бокового наклона у них составляет 50°, а вперёд и назад — 80°. Не хуже, чем у гироскутера — но в отличие от последнего, они легко поместятся в рюкзаке и займут места немногим больше пары обуви. Вес каждого составляет 3,3 килограмма: можно без особого труда перемещаться по городу или отнести к розетке: полная зарядка встроенных аккумуляторов займет 2 часа.Необычный электротранспорт представляет собой компактные металлические платформы с нескользящим покрытием, благодаря которому легко удерживать равновесие и даже выполнять разные трюки. Широкие колеса из твердой резины обеспечивают хорошее сцепление с разными поверхностями под углом до 9°. В движение «самоходные ботинки» приводят встроенные двигатели мощностью 250 Вт — по заявлению производителя, их максимальная скорость составляет до 12 километров в час, а запас хода — до 10 километров в зависимости от веса человека (не более 130 килограммов).Стоимость модели составит 179 долларов.