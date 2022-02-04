Электромобиль Ford F-150 Lightning EV способен обеспечить электроэнергией жилой дом несколько дней

Ford объявил о партнерстве с американской компанией по производству солнечной энергии Sunrun, чтобы предложить клиентам F-150 Lightning функцию резервного питания. В связи с этим будет использоваться бортовая батарея электрического пикапа. Аккумуляторная система увеличенного радиуса действия F-150 Lightning может хранить до 131 кВтч энергии и обеспечивать до 9,6 кВт в течение нескольких дней. Это также более чистый вариант, чем бензиновые или дизельные генераторы.
Технология домашней зарядки F-150 Lightning включает в себя 80-амперную зарядную станцию Ford Charge Station Pro и систему домашней интеграции, которая позволяет F-150 Lightning накапливать и поставлять электроэнергию в дома. Он автоматически начинает подавать электроэнергию в дома при отключении электроэнергии с помощью Ford Intelligent Backup Power и Home Integration System. Он также возвращается после восстановления подачи электроэнергии в дом.