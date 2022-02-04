Электромобиль Ford F-150 Lightning EV способен обеспечить электроэнергией жилой дом несколько дней

В сегменте производства электромобилей происходит революция, поскольку несколько автопроизводителей рассматривают возможность расширения доступа к экологически чистой и устойчивой энергии для домов с помощью электромобилей. Ford F-150 Lightning — это новейший электромобиль, который обеспечит возможность подачи электроэнергии в дома через двунаправленную систему питания. Компания заявляет, что F-150 Lightning может обеспечить дом электроэнергией в течении 72 часов.

Ford объявил о партнерстве с американской компанией по производству солнечной энергии Sunrun, чтобы предложить клиентам F-150 Lightning функцию резервного питания. В связи с этим будет использоваться бортовая батарея электрического пикапа. Аккумуляторная система увеличенного радиуса действия F-150 Lightning может хранить до 131 кВтч энергии и обеспечивать до 9,6 кВт в течение нескольких дней. Это также более чистый вариант, чем бензиновые или дизельные генераторы.

Технология домашней зарядки F-150 Lightning включает в себя 80-амперную зарядную станцию ​​Ford Charge Station Pro и систему домашней интеграции, которая позволяет F-150 Lightning накапливать и поставлять электроэнергию в дома. Он автоматически начинает подавать электроэнергию в дома при отключении электроэнергии с помощью Ford Intelligent Backup Power и Home Integration System. Он также возвращается после восстановления подачи электроэнергии в дом.
Комментарии и отзывы Ford F-150 Lightning EV
Производство Toyota GR86 ограничено двумя годами…
Производство Toyota GR86 ограничено двумя годамиToyota GR86 была официально представлена ​​в начале этого года и теперь Toyota объявила, что производство…
Facebook откроет сеть магазинов с VR-шлемами…
Facebook откроет сеть магазинов с VR-шлемамиСогласно изданию The New York Times, компания, ранее известная как Facebook, обсуждала возможность открыт…
General Motors утилизирует 122 новых Chevrolet C8 Corvette…
General Motors утилизирует 122 новых Chevrolet C8 CorvetteОдин из самых популярных американских спортивных автомобилей в стране - Chevrolet C8 Corvette. Это автомо…
Frikar - это крутой электрический велосипед-автомобиль…
Frikar - это крутой электрический велосипед-автомобильFrikar — это четырехколесный закрытый электрический велосипед с уникальным дизайном от норвежской транспо…
Новый городской кроссовер Toyota Aygo X…
Новый городской кроссовер Toyota Aygo XToyota выпустила новую версию своего Aygo, Toyota Aygo X, который является городским кроссовером и имеет …
BMW лишит автомобили сенсорных дисплеев…
BMW лишит автомобили сенсорных дисплеевГлобальная нехватка микросхем за последние несколько месяцев затронула абсолютно все отрасли производства…
Apple выпустит свой беспилотный автомобиль в 2025 году…
Apple выпустит свой беспилотный автомобиль в 2025 годуИсточники информационного издания Bloomberg утверждают, что Apple теперь переключает внимание на полность…
Представлен новый Toyota Yaris GR Sport…
Представлен новый Toyota Yaris GR SportToyota объявила о выпуске новой версии своего популярного Toyota Yaris GR Sport, автомобиль появится в Ев…
Обзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуковОбзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуков
Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
Идеи новогодних подарков детям до 10 летИдеи новогодних подарков детям до 10 лет
Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor