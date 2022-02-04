Электромобиль Ford F-150 Lightning EV способен обеспечить электроэнергией жилой дом несколько дней

В сегменте производства электромобилей происходит революция, поскольку несколько автопроизводителей рассматривают возможность расширения доступа к экологически чистой и устойчивой энергии для домов с помощью электромобилей. Ford F-150 Lightning — это новейший электромобиль, который обеспечит возможность подачи электроэнергии в дома через двунаправленную систему питания. Компания заявляет, что F-150 Lightning может обеспечить дом электроэнергией в течении 72 часов.

Ford объявил о партнерстве с американской компанией по производству солнечной энергии Sunrun, чтобы предложить клиентам F-150 Lightning функцию резервного питания. В связи с этим будет использоваться бортовая батарея электрического пикапа. Аккумуляторная система увеличенного радиуса действия F-150 Lightning может хранить до 131 кВтч энергии и обеспечивать до 9,6 кВт в течение нескольких дней. Это также более чистый вариант, чем бензиновые или дизельные генераторы.

Технология домашней зарядки F-150 Lightning включает в себя 80-амперную зарядную станцию ​​Ford Charge Station Pro и систему домашней интеграции, которая позволяет F-150 Lightning накапливать и поставлять электроэнергию в дома. Он автоматически начинает подавать электроэнергию в дома при отключении электроэнергии с помощью Ford Intelligent Backup Power и Home Integration System. Он также возвращается после восстановления подачи электроэнергии в дом.