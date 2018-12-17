Электромобиль Hyundai Kona EV будет стоить менее 30000 долларов

Kona EV Hyundai является одним из самых доступных электромобилей, которые вы сможете купить в ближайшем будущем.

Автопроизводитель показал, что электрическая версия его модели Kona имеет стартовую цену в 36 450 долларов. Kona EV, первый электрический кроссовер Hyundai для рынка США, будет производиться в Корее и начнет поставляться в Калифорнию в начале 2019 года. В конечном итоге он попадет на западные и северо-восточные штаты в рамках программы транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, хотя автопроизводитель не объявил конкретный график для них. Его прямым конкурентом, пожалуй, является Chevy Bolt EV, у которого стартовая цена несколько выше (37 495 долларов). Kona более мощнее, чем Bolt - по крайней мере на бумаге, поскольку он еще не вышел.