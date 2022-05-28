Электромобиль Letin Mengo доступен для предзаказа в Китае

В Китае представлен миниатюрный автомобиль Letin Mengo.

Letin Mengo — четырехдверная модель. Автомобиль оснащен всего одним электродвигателем мощностью 48 л.с. (пиковый крутящий момент — 125 Нм), но есть три варианта емкости тяговой батареи: 11,52, 17,28 и 29,44 кВтч. Соответственно запас хода составляет 130, 185 и 300 км. Габариты автомобиля следующие: 3622 х 1607 х 1525 мм. Длина колесной базы составляет 2442 мм, что на полметра больше, чем у Hongguang MINIEV.

Letin Mengo оснащен большим 9-дюймовым экраном на центральной панели, сетью 5G, кондиционером, системой помощи водителю. Стоимость в зависимости от версии варьируется от 39 500 юаней (5900 долларов) до 59 615 юаней (8900 долларов). Letin Mengo будет продаваться не только в Китае, но и в других странах.

Apple Music будет работать в Audi без смартфона…
Apple Music будет работать в Audi без смартфонаВладельцы Audi теперь могут воспроизводить Apple Music через свои информационно-развлекательные системы, …
Представлен официальный электромобиль для лунной миссии НАСА…
Представлен официальный электромобиль для лунной миссии НАСАНациональное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США назвало транспортное …
Sony и Honda объявляют о партнерстве по производству электро…
Sony и Honda объявляют о партнерстве по производству электроSony и Honda подписали «меморандум о взаимопонимании», в соответствии с которым два японских гиганта созд…
В Китае представлен гибридный кроссовер Niutron NV…
В Китае представлен гибридный кроссовер Niutron NVКомпания NIU представила в Китае свой первый автомобиль Niutron NV. Новинка представлена ​​в двух версиях…
Tesla отозвала 14 600 автомобилей Model 3 в Китае…
Tesla отозвала 14 600 автомобилей Model 3 в КитаеАмериканский автомобильный гигант Tesla отозвал более 14 600 автомобилей в Китае из-за сбоя программного …
К 2024 году Ford представит в Европе семь новых электромобил…
К 2024 году Ford представит в Европе семь новых электромобилFord планирует представить семь новых электромобилей в Европе к 2024 году. Модельный ряд будет сосредоточ…
Представлен обновленный Rolls Royce Phantom…
Представлен обновленный Rolls Royce PhantomКомпания Rolls Royce представила обновленную версию Phantom, автомобиль получил ряд обновлений, включая р…
Представлен кроссовер Volkswagen Tavendor…
Представлен кроссовер Volkswagen TavendorVolkswagen готовиться выпустить новый кроссовер Tavendor, который будет построен на базе Teramont X. Изна…
Обзор Dunobil Fix Magnet. Автомобильный держатель с MagSafeОбзор Dunobil Fix Magnet. Автомобильный держатель с MagSafe
Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%
Обзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуковОбзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуков
Идеи новогодних подарков детям до 10 летИдеи новогодних подарков детям до 10 лет
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor