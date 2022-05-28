Электромобиль Letin Mengo доступен для предзаказа в Китае

В Китае представлен миниатюрный автомобиль Letin Mengo.

Letin Mengo — четырехдверная модель. Автомобиль оснащен всего одним электродвигателем мощностью 48 л.с. (пиковый крутящий момент — 125 Нм), но есть три варианта емкости тяговой батареи: 11,52, 17,28 и 29,44 кВтч. Соответственно запас хода составляет 130, 185 и 300 км. Габариты автомобиля следующие: 3622 х 1607 х 1525 мм. Длина колесной базы составляет 2442 мм, что на полметра больше, чем у Hongguang MINIEV.

Letin Mengo оснащен большим 9-дюймовым экраном на центральной панели, сетью 5G, кондиционером, системой помощи водителю. Стоимость в зависимости от версии варьируется от 39 500 юаней (5900 долларов) до 59 615 юаней (8900 долларов). Letin Mengo будет продаваться не только в Китае, но и в других странах.