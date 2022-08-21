Электромобиль Lucid Air Sapphire мощностью 1200 л.с. разгоняется до 100 км/ч менее чем за 2 секунды

Автопроизводитель Lucid представил мощный и динамичный электромобиль Air Sapphire.

Если быть точнее, компания анонсировала бренд Sapphire, под которым будут выходить автомобили Lucid. На данный момент, представлена только версия Air Sapphire.

Электромобиль Lucid Air Sapphire получил три электродвигателя общей мощностью 1200 л.с. Он набирает 100 км/ч менее чем за две секунды. До 160 км/ч разгон составляет около 4 с, а максимальная скорость составляет более 200 км/ч.

Air Sapphire будет выпущен ограниченным тиражом.

Lucid Air Sapphire оценен в 249 тысяч долларов. Электромобиль является прямым конкурентом модели Model S Plaid.

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