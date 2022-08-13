Электромобили Geely Geometry переходят на платформу Huawei

Geely на официальной странице в социальной сети Weibo сообщила, что электромобили линейки Geometry, в которую входят исключительно электромобили переходят на платформу Huawei. Напомним, что у Huawei есть как аппаратные, так и программные платформы для электромобилей, в данном случае речь идет о втором.

Компания Geely также показала салон перспективного электромобиля с системой Huawei HarmonyOS Smart Cockpit. У Geely есть три модели линейки Geometry — A, C и E, но производитель готовит четвертую модель, она получит большой сенсорный экран на передней панели и большой проекционный дисплей.

Подробностей о грядущем электромобиле Geely пока нет, но что касается HarmonyOS Smart Cockpit, то это довольно умная система. Она автоматически включает темную тему оформления медиасистемы в зависимости от времени суток, а также автоматически включает рециркуляцию воздуха на входе в тоннель. Тесная интеграция HarmonyOS Smart Cockpit позволяет отображать навигацию, работающую на вашем телефоне на проекционном экране, на приборной панели или на центральном дисплее медиасистемы.

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