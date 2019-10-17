Электронная система 3D-печати способна печатать полнофункциональную электронику

Разработчики и любители электроники могут быть заинтересованы в новой электронной системе 3D-печати под названием eForge, которая была запущена через Kickstarter на этой неделе. EForge был разработан благодаря исследованиям, спонсируемым НАСА, и имеет восемь экструдеров и позволяет создавать проекты с использованием новых электронных материалов.

Разработчики утверждают:“В отличие от обычных 3D-принтеров, eForge может печатать как электронные, так и механические материалы. Результаты открывают совершенно новый мир возможностей. Он оснащен 8 экструдерами, выдвижными интеллектуальными насадками и очень большой платформой для сборки, которая была тщательно разработана для беспроблемного взаимодействия с пользователем. eForge вписывается в любую среду и мгновенно увеличивает творческий потенциал любителей и профессиональных создателей в любом месте. Сенсоры есть везде, и теперь у вас есть возможность распечатывать свои собственные по требованию. Печатайте температуру, давление, тактильные и другие датчики точно так, как вам нужно.”

Стартап запустил краудфандинговую кампанию для своего электронного принтера eForge electronics 3D. Теперь он доступен на Kickstarter по супер-ранней цене в $ 3999.