Электропикап Tesla Cybertruck уже получил 200000 заказов

Компания Tesla выпустила свой долгожданный бронированный электрический пикап Cybertruck и уже сумела набрать более 200 000 заказов.

Cybertruck получил неоднозначное мнение - некоторые выразили озабоченность по поводу его блочного дизайна, в то время как другие похвалили ретро-футуристическомий кибертрак, который можно найти в научно-фантастических фильмах. Вместительный салон автомобиля рассчитан на шесть человек, а роль отсутствующих зеркал заднего вида выполняет трансляция на основной 17-дюймовый монитор с установленной позади пикапа камеры Новый электрический пикап Tesla оснащен самовыравнивающейся подвеской, которая компенсирует переменную нагрузку, встроенными силовыми инверторами для подачи как 120, так и 240-вольтового электричества. Предполагается, что Cybertruck имеет дальность от 400 до 800 км и может достигать 0-100 км за 2,9–6,5 секунд, в зависимости от модели.

Автомобиль доступен в трех вариантах: задний привод с одним двигателем по цене $ 39 900, полный привод с двумя двигателями по цене $ 49 900 и полный привод с тремя двигателями за $ 69 900. Первые поставки начнутся не раньше 2021 года.