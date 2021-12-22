Электровелосипед из углеродного волокна Arrow B1

Инженер Марко Джардиелло создал новый электрический велосипед из углеродного волокна под названием Arrow B1, который он запустил на Kickstarter, чтобы собрать необходимые средства, необходимые для перехода от концепции к производству. Электровелосипед разработан чтобы предоставить потребителям доступное по стоимости средство передвижения из углеродного волокна, Arrow B1 производится в Соединенных Штатах.

Электрический велосипед Arrow B1 имеет запас хода 75 миль и доступен в рамах малого, среднего и большого размера, оснащен пневматической подвеской, гидравлическими тормозами, двигателем мощностью 750 Вт, качественными компонентами и поставляется с 12-месячной гарантией.