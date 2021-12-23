Электровелосипеды с водородным двигателем уже здесь

Созданная китайская платформа для обмена велосипедами, YouOn представила публике свои первые водородные велосипеды. В настоящее время эти велосипеды предлагаются только в городской зоне Чанчжоу в провинции Цзянсу в Китае. На момент запуска в этом районе предлагается 1000 таких велосипедов по цене аренды 2 юаня за 20 минут.

Велосипед сделан из усиленного металла, окрашенного яркой пастельно-голубой краской. Топливный бак с водородом находится внутри диагонального корпуса велосипеда, а аккумуляторная батарея находится под сиденьем велосипедиста. Несмотря на множество компонентов, велосипед считается легким, а также безопасным для велосипедистов, которые могут спокойно ездить по городу.

Представитель YouOn выделил особенности новых электрических велосипедов компании с водородным двигателем: удивительный пробег в 70 км на полной водородной энергии, скорость до 23 км / ч, а также возможность для велосипедистов экономить электроэнергию во время подъема в гору, поскольку электроэнергия может помочь велосипеду двигаться против силы тяжести.

YouOn пришлось разработать водородный топливный бак низкого давления, который мог сжимать от 30 МПа до 2 МПа, чтобы обеспечить больший пробег велосипеда на водородной энергии.