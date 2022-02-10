Elgato представила Key Light Mini

Гаджет имеет физические элементы управления для регулировки яркости или цветовой температуры. Но ими также можно управлять через Wi-Fi через бесплатное приложение Elgato Control Center для macOS, Windows, Android и iOS. Кроме того, Key Light Mini совместим с гаджетом компании Stream Deck, который предоставляет стримерам (или просто многозадачным пользователям) командный центр с программируемыми пользователем кнопками для удобного открытия приложений или выполнения макросов для программного обеспечения захвата изображения. Key Light Mini имеет световой поток 800 люмен и оснащен светодиодами OSRAM, как и его более дорогой аналог Key Light за 199,99 долларов. Другие ключевые характеристики включают встроенный аккумулятор, который может работать до четырех часов, и поддержку 60-минутной быстрой зарядки через порт зарядки USB-C мощностью 15 Вт. Его цветовая температура может регулироваться в диапазоне 2900-7000 градусов по Кельвину.