Elgato представила Key Light Mini

Если вы хотите выглядеть лучше во время видеозвонка или в любом виде видео, разумным шагом будет вложение средств в ключевой свет (в дополнение к хорошей веб-камере, конечно). С сегодняшнего дня Elgato предлагает новую универсальную опцию под названием Key Light Mini. Это портативный перезаряжаемый вариант, который можно прикрепить с помощью магнита к любой поверхности или прикрепить через 1/4-дюймовое крепление для штатива к адаптеру для крепления на горячем башмаке камеры или к штативу. Впрочем, штатив придётся покупать отдельно — он в комплект не входит. Наличие нескольких способов крепления Key Light Mini является отличительной чертой, но в этой модели есть еще кое-что, что помогает оправдать ее довольно высокую цену в сто долларов.

Гаджет имеет физические элементы управления для регулировки яркости или цветовой температуры. Но ими также можно управлять через Wi-Fi через бесплатное приложение Elgato Control Center для macOS, Windows, Android и iOS. Кроме того, Key Light Mini совместим с гаджетом компании Stream Deck, который предоставляет стримерам (или просто многозадачным пользователям) командный центр с программируемыми пользователем кнопками для удобного открытия приложений или выполнения макросов для программного обеспечения захвата изображения. Key Light Mini имеет световой поток 800 люмен и оснащен светодиодами OSRAM, как и его более дорогой аналог Key Light за 199,99 долларов. Другие ключевые характеристики включают встроенный аккумулятор, который может работать до четырех часов, и поддержку 60-минутной быстрой зарядки через порт зарядки USB-C мощностью 15 Вт. Его цветовая температура может регулироваться в диапазоне 2900-7000 градусов по Кельвину.