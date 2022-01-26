Elgato выпустила педаль Stream Deck Pedal для стримеров

Сегодня компания Elgato запускает новую педаль Stream Deck, а также официальную интеграцию с Discord. Stream Deck Pedal — это панель за 89,99 долларов, которая имеет три педали, которые в свою очередь могут управлять программным обеспечением, оборудованием и многим другим. Гаджет идеально подходит для стримеров, которым нужно запускать эффекты, переключать сцены или даже переключать камеры. Педаль Stream Deck также отлично подходит для доступа, открывая потоковую передачу для тех, кто не может использовать традиционную Stream Deck. Поскольку Pedal расширяет возможности Stream Deck в большем количестве мест, ди-джеи и музыканты, скорее всего, будут использовать устройство для управления своими потоками без необходимости откладывать музыкальный инструмент в сторону.

Представители Elgato говорят, что педаль Stream Deck поддерживает несколько действий, поэтому вы можете объединить несколько функций Stream Deck, которые могут срабатывать с перерывами или все сразу на одной педали. Таким образом, одна педаль может сделать снимок экрана, открыть папку, в которой он хранится, и запустить Twitter, чтобы упростить процесс публикации контента для автора. Или вы можете изменить сцены потоковой передачи, воспроизвести новую песню и переключиться на устройство смены голоса с помощью одной педали. Как и сама Stream Deck, педаль легко настраивается и может даже использоваться для управления вызовами Zoom, Photoshop и многими другими приложениями.
Комментарии и отзывы Elgato Stream Deck Pedal
Valve не будет создавать эксклюзивов для Steam Deck…
Valve не будет создавать эксклюзивов для Steam DeckВ новом разделе часто задаваемых вопросов, предназначенном для разработчиков игр, заинтересованных в Stea…
NVIDIA обновит Shield TV до Android 11…
NVIDIA обновит Shield TV до Android 11NVIDIA начала развертывание Software Experience Upgrade 9.0 для устройств Shield TV и обновит их операцио…
MinisForum готовит новый мини-ПК на базе платформы Intel…
MinisForum готовит новый мини-ПК на базе платформы IntelКомпания MinisForum планирует выпустить новый мини-ПК на базе Intel. Напомним, что производитель имеет в …
Facebook и Instagram планируют внедрять NFT…
Facebook и Instagram планируют внедрять NFTСогласно отчету информационного издания The Financial Times, конгломерат социальных сетей Meta изучает пл…
NVIDIA представила компактный суперкомпьютер Jetson AGX Orin…
NVIDIA представила компактный суперкомпьютер Jetson AGX OrinNVIDIA представила продолжение Jetson AGX Xavier, своего продвинутого искусственного интеллекта для робот…
Microsoft обновила индикатор громкости в Windows 11…
Microsoft обновила индикатор громкости в Windows 11Неуклюжий квадратный ползунок громкости, который появляется на вашем экране каждый раз, когда вы меняете …
Фанаты Nintendo Switch положили серверы eShop за одну ночь…
Фанаты Nintendo Switch положили серверы eShop за одну ночьКогда дети и взрослые со всего мира ринулись в Nintendo eShop, желая потратить подарочные карты, которые …
Valve выпустит Steam Deck вовремя…
Valve выпустит Steam Deck вовремяИзвестная нехватка микросхем продолжает влиять на доступность продуктов в отраслях, зависящих от кремния,…
Обзор Harper ABX-440. Развлекательный медиаплеер для дома Обзор Harper ABX-440. Развлекательный медиаплеер для дома
Обзор Scan Tool Pro Black Edition. Диагностический сканерОбзор Scan Tool Pro Black Edition. Диагностический сканер
Обзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектовОбзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor