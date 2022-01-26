Elgato выпустила педаль Stream Deck Pedal для стримеров

Сегодня компания Elgato запускает новую педаль Stream Deck, а также официальную интеграцию с Discord. Stream Deck Pedal — это панель за 89,99 долларов, которая имеет три педали, которые в свою очередь могут управлять программным обеспечением, оборудованием и многим другим. Гаджет идеально подходит для стримеров, которым нужно запускать эффекты, переключать сцены или даже переключать камеры. Педаль Stream Deck также отлично подходит для доступа, открывая потоковую передачу для тех, кто не может использовать традиционную Stream Deck. Поскольку Pedal расширяет возможности Stream Deck в большем количестве мест, ди-джеи и музыканты, скорее всего, будут использовать устройство для управления своими потоками без необходимости откладывать музыкальный инструмент в сторону.

Представители Elgato говорят, что педаль Stream Deck поддерживает несколько действий, поэтому вы можете объединить несколько функций Stream Deck, которые могут срабатывать с перерывами или все сразу на одной педали. Таким образом, одна педаль может сделать снимок экрана, открыть папку, в которой он хранится, и запустить Twitter, чтобы упростить процесс публикации контента для автора. Или вы можете изменить сцены потоковой передачи, воспроизвести новую песню и переключиться на устройство смены голоса с помощью одной педали. Как и сама Stream Deck, педаль легко настраивается и может даже использоваться для управления вызовами Zoom, Photoshop и многими другими приложениями.