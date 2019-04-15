Эллиптический тренажер Cubii Jr

Упражняйтесь на рабочем месте с регулируемым эллиптическим тренажером Cubii Jr.

Это устройство поставляется со встроенным монитором, что позволяет легко отслеживать расстояние, калории, обороты и шаги. Помимо подсчета калорий, Cubii Jr задействует различные группы мышц и улучшает вашу осанку. Также он нацелен на развитие ваших основных мышц: подколенные сухожилия, икры и ягодичные мышцы. Благодаря запатентованному эргономичному дизайну Cubii Jr позволяет вам крутить педали в любое время суток, параллельно работая над другими задачами.

Предлагая восемь уровней сопротивления, вы можете оставить его на крейсерской скорости, чтобы крутить педали в течение дня. Cubii Jr - это удобная альтернатива занятиям в тренажерном зале, которая позволяет вам наслаждаться тренировками во время работы.