Emerge запускает свой первый продукт для физического прикосновения к метавселенной

Emerge, компания занимающаяся виртуальными социальными связями, сегодня объявила о запуске системы Emerge Home: первого продукта, обеспечивающего иммерсивный тактильный опыт в Метавселенной. Недавнее исследование National Research Group, раскрывающее взгляды потребителей на Метавселенную, показало, что большинство из них в восторге от Метавселенной, но 78% потребителей говорят, что «при виртуальном взаимодействии с людьми мне не хватает возможности физически прикасаться к ним и взаимодействовать с ними». В сети мы упускаем из виду невербальные сигналы, сенсорный опыт и способы чувствовать вещи.

Система Emerge Home состоит из трех компонентов: устройства Emerge Wave-1, виртуального социального интерфейса Emerge Home и мобильного приложения Emerge Home. Emerge Wave-1 — это новое настольное устройство, которое позволяет вашим голым рукам стать вашими контроллерам. Данное устройство выглядит как 13-дюймовый ноутбук, он излучает скульптурные ультразвуковые волны, которые позволяют пользователям чувствовать и взаимодействовать с помощью прикосновения в виртуальном мире. Благодаря использованию запатентованной технологии Emerge, Emerge Wave-1 создает поле взаимодействия в воздухе, до трех футов над устройством и на 120 градусов вокруг него. Цель Emerge Home — вывести людей за пределы экрана и позволить им эмоционально общаться естественным образом, независимо от расстояния между ними.