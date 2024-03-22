Эмулятор Suyu мгновенно удалили

После решения Nintendo подать в суд на Yuzu, популярный эмулятор Nintendo Switch для ПК, и последующего прекращения работы над проектом (с огромным штрафом в размере 2,4 миллиона долларов), появились две новые разработки от фанатов под названиями Suyu и Nuzu. К сожалению, вскоре оказалось, что Nuzu неработоспособный продукт, но Suyu — довольно продвинутая копия проекта с множеством разработчиков, которые трудились над оригинальным эмулятором. И всего два дня назад команда Suyu опубликовала первую общедоступную сборку своего эмулятора, внедрив несколько исправлений и изменений, а также реализовав начальную работу по поддержке эмулятора на macOS.

Однако достаточно быстро последовал запрос на удаление данного проекта по DMCA — он был направлен в GitLab, хостинг репозитория Suyu. Представитель GitLab мгновенно сообщил, что они получили уведомление с требованием об удалении материала по DMCA от представителя правообладателя. Команда немедленно выполнила запрос и удалила репозиторий с эмулятором, так что сейчас официально его в сети нет. Команда Suyu до сих пор не знает, кто именно направил запрос по DMCA, хотя скорее всего, это сделала компания Nintendo. Впрочем, вскоре после этого репозиторий был перемещён на новый адрес. Пока что не совсем ясно, будет ли этого достаточно для продолжения работы над проектом или это лишь вопрос времени, прежде чем Suyu окончательно прекратит свою деятельность. Но, вероятно, это даст немного времени геймерам.