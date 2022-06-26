Энтузиаст скальпировал процессор AMD Ryzen 5800X3D

Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D на данный момент является одним из самых мощных игровых процессоров. Высокая игровая производительность достигается благодаря кэш-памяти 3D V-Cache.

Пользователь Twitter @Madness7771 сообщил, что смог скальпировать Ryzen 7 5800X3D. На фото мы видим внутреннюю структура чипа без крышки. Он заменил термопасту на жидкий металл. По словам энтузиаста, процессор теперь не нагревается до 90 градусов. Какие замеры приводились пользователь не сообщает. Кроме того он подметил, что частота процессора в игре Forza Horizon 5 увеличилась с 4436 МГц до 4450 МГц, а температура упала на 10 градусов.

Процедура скальпирования процессора Ryzen 7 5800X3D выглядит достаточно сложно, то с процессорами Ryzen 7000X3D эта процедура станет еще сложнее, так как новая архитектура имеет конденсаторы в восьми местах и подходят к самому краю CPU.
Qualcomm подтверждает запуск Snapdragon 8 Gen 1+ 20 мая…
Qualcomm подтвердила, что мероприятие Snapdragon Night состоится 20 мая в Китае в 20:00 по местному време…
Компания ARM получила рекордную прибыль в 2021 году…
Основой всех смартфонов являются процессоры ARM. Что бы то ни было Qualcomm Snapdragon, MediaTek Dimensit…
Samsung раскрыла параметры новой SoC Exynos 1280…
Смартфоны Samsung Galaxy A33 5G и A53 5G уже поступили в продажу, только сейчас корейский гигант полность…
Процессоры AMD EPYC поддерживают гоночную команду Mercedes-A…
AMD и команда Mercedes-AMG Petronas Formula One (F1) сегодня продемонстрировали, как процессоры AMD EPYC …
Процессоры AMD EPYC обеспечивают работу новых вычислительных…
AMD сегодня объявила о расширении использования процессоров AMD EPYC в облачной экосистеме для обеспечени…
NVIDIA утверждает, что суперчип Grace в 2 раза быстрее, чем …
Когда NVIDIA анонсировала свой Grace CPU Superchip, компания официально продемонстрировала свои усилия по…
Apple уже начала работу над iMac с чипом M3…
Apple планирует провести мероприятие WWDC 6 июня, и весьма вероятно, что компания анонсирует новый Mac. О…
AMD подтверждает, что драйвер Adrenaline GPU регулирует част…
AMD подтвердила, что отчеты о драйверах AMD GPU, автоматически меняющий частоты процессора AMD Ryzen, вер…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor