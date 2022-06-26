Энтузиаст скальпировал процессор AMD Ryzen 5800X3D

Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D на данный момент является одним из самых мощных игровых процессоров. Высокая игровая производительность достигается благодаря кэш-памяти 3D V-Cache.

Пользователь Twitter @Madness7771 сообщил, что смог скальпировать Ryzen 7 5800X3D. На фото мы видим внутреннюю структура чипа без крышки. Он заменил термопасту на жидкий металл. По словам энтузиаста, процессор теперь не нагревается до 90 градусов. Какие замеры приводились пользователь не сообщает. Кроме того он подметил, что частота процессора в игре Forza Horizon 5 увеличилась с 4436 МГц до 4450 МГц, а температура упала на 10 градусов.

Процедура скальпирования процессора Ryzen 7 5800X3D выглядит достаточно сложно, то с процессорами Ryzen 7000X3D эта процедура станет еще сложнее, так как новая архитектура имеет конденсаторы в восьми местах и подходят к самому краю CPU.