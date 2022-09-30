Энтузиаст скальпировал процессор AMD Ryzen 7000

Буквально несколько дней назад в продажу поступили процессоры Ryzen 7000, которые, как оказалось, достаточно сильно греются в тестах и в видеоиграх — в некоторых ситуациях температура может повышаться вплоть до 94 градусов, что, конечно, не очень приятно. Энтузиаст решил эту ситуацию исправить — он скальпировал процессор из линейки Ryzen 7000, после чего подключил систему охлаждения напрямую к кристаллу. Оказалось, что это очень эффективное решение, так как процессор стал работать на температуре на 20 градусов ниже, чем до скальпирования. И это на самом деле отличная новость для энтузиастов, но стоит отметить, что на самом деле большинству метод не подойдет. Здесь стоит понимать, что скальпирование — прямое вмешательство в корпус процессора.

Нужно понимать, что для скальпирования Ryzen 7000 нужно снять теплораспределительную крышку, которая напрочь приклеена к печатной плате процессора. Для того, чтобы ее сорвать, нужно приложить приличные усилия. А так как процессор штука крайне хрупкая, плюс шансов на то, что вы сделаете всё с первого раза правильно, практически нет, вероятность сломать процессор таким образом очень высокая. Учитывая, что процессор стоит больше 700 долларов, рисковать со скальпированием никто не станет, плюс сам по себе метод еще и лишает вас гарантии от производителя. Это очень неприятный момент, ведь профессоры дорогие, но, с другой стороны, если вы специалист и не боитесь проводить такие манипуляции, то стоит попробовать.
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