Epic Games Store дарит экшены Ruiner и Nuclear Throne

Epic Games продолжает заманивать пользователей в свой магазин, и в этот раз дарит пользователям Ruiner и Nuclear Throne.

RUINER

Игрокам предстоит сыграть за психопата, решившего пойти против системы и спасти своего брата. Для достижения этих целей парень использует биты и высокотехнологичное оружие, которые помогут ему прорваться сквозь толпы врагов.

Nuclear Throne

Из-за катаклизма на планете не осталось людей, и теперь земли кишат мутантами, в шкуре которых и побывает игрок. Собирая радиацию и оружие, геймеры будут бродить по пустошам, уничтожая себе подобных.