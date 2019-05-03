Epic Games Store потерял эксклюзивность Metro Exodus и Borderlands 3 на ПК

Когда разработчики Metro Exodus объявили о переезде в Epic Games Store, некоторые фанаты решили устроить бунт, отказавшись покупать игру. Теперь же «эпики» подписали новый договор, опубликовав свой временный эксклюзив на другой площадке.

Список товаров на Humble Store пополнился Metro Exodus и Borderlands 3, благодаря соглашению магазина с Epic Games. Несмотря на договор, геймерам не получится избежать установки фирменного лаунчера «эпиков». В Humble Store продаются только ключи активации, с которыми вы потом идете в указанный магазин, регистрируя код на своем аккаунте. Если же вас не устраивает такой расклад, то остаётся только ждать истечения срока соглашения.

Epic Games также анонсировала, что переносит обещанные обновления для магазина. Теперь возможности, которые разработчики планировали добавить до конца апреля, переносятся на май и июнь. Напомним, что Epic Games обещали внедрить облачные сохранения и управления установками, но, похоже, игрокам придется снова включить «режим Хатико».