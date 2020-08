Игровой магазин Epic Games Store начала очередную раздачу бесплатных игр. На этот раз магазин предлагает две игры: Remnant From the Ashes и The Alto Collection. Обе игры будут доступны до 20 августа бесплатно.

Remnant From the Ashes - шутер на выживание от третьего лица. Игроку предстоит сражаться с многочисленным количеством монстров и вернуть Землю в руки человечества. В Remnant From the Ashes доступен соло и групповой режим игры.

The Alto Collection - приключенческая игра с более чем 120 уровнями. В игре доступны 7 уникальных героев, также доступен онлайн-рейтинг и есть поддержка контроллера. Выберите свой путь и отправляйтесь в захватывающее приключение на сноуборде с Альто.