Epic Games Store разрешила игры на блокчейне

Сегодня появилась официальная информация о том, что блокчейн-игры возвращаются на онлайн-площадку Epic Games Store. Здесь стоит внести определённые объяснения — в магазине Epic Games Store строго запрещены игры, отмеченные Entertainment Software Rating Board как «Только для взрослых», что обычно относится к играм с чрезмерным количеством сцен сексуального характера или насилием. Однако сегодня магазин объявил, что блокчейн-игры, помеченные как контент только для взрослых только из-за использования блокчейна, являются исключением из этого правила. «Некоторые игры на основе блокчейна получают рейтинг «Только для взрослых» от индустриальных рейтинговых органов из-за их конкретной реализации блокчейна. Мы обновили нашу политику контента магазина Epic Games Store, чтобы разрешить игры, которые получают рейтинг AO исключительно из-за использования технологии блокчейна или NFT», — сообщили представители платформы.

Это достаточно интересный шаг со стороны платформы, так как игры на блокчейне в последнее время пропали с радаров и особой популярностью среди пользователей не пользуются, ведь пик популярности технологии давно прошёл. Но теперь, когда проекты данного формата будут доступны на популярной площадке, пользователи получат возможность с удовольствием играть в любимые проекты, а у разработчиков будет возможность эти релизы монетизировать. Возможно, это даст блокчейну новый шанс на успех на мировом рынке развлечений.