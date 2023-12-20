Epic Games Store разрешила игры на блокчейне

Сегодня появилась официальная информация о том, что блокчейн-игры возвращаются на онлайн-площадку Epic Games Store. Здесь стоит внести определённые объяснения — в магазине Epic Games Store строго запрещены игры, отмеченные Entertainment Software Rating Board как «Только для взрослых», что обычно относится к играм с чрезмерным количеством сцен сексуального характера или насилием. Однако сегодня магазин объявил, что блокчейн-игры, помеченные как контент только для взрослых только из-за использования блокчейна, являются исключением из этого правила. «Некоторые игры на основе блокчейна получают рейтинг «Только для взрослых» от индустриальных рейтинговых органов из-за их конкретной реализации блокчейна. Мы обновили нашу политику контента магазина Epic Games Store, чтобы разрешить игры, которые получают рейтинг AO исключительно из-за использования технологии блокчейна или NFT», — сообщили представители платформы.

Это достаточно интересный шаг со стороны платформы, так как игры на блокчейне в последнее время пропали с радаров и особой популярностью среди пользователей не пользуются, ведь пик популярности технологии давно прошёл. Но теперь, когда проекты данного формата будут доступны на популярной площадке, пользователи получат возможность с удовольствием играть в любимые проекты, а у разработчиков будет возможность эти релизы монетизировать. Возможно, это даст блокчейну новый шанс на успех на мировом рынке развлечений.
Преимущества оформления кредита под залог авто и рекомендаци…
Займы под залог ПТС представляют собой форму кредитования, при которой машина используется в качестве …
Компания Globaldrive проведёт прохват Sharmax Motors в Красн…
У нас отличные новости для поклонников экстрима и свежего воздуха — совсем скоро, 9 февраля, федеральная …
Оперативная память вскоре сильно подорожает…
Летом текущего года пользователи, углублённо изучающие компьютерные комплектующие, могли заметить, что оп…
Tesla разочаровала инвесторов уровнем продаж электрокаров…
В третьем квартале 2023 года компания Tesla произвела 430 488 автомобилей, то есть снижение производствен…
Доступная акустика 2.0 с замахом на премиум. Обзор SVEN SPS-…
Ранее мы проводили тестирование акустической системы SVEN SPS-725…
Самые частые причины поломки кофемашин…
Кофемашина есть у каждого второго жителя мегаполиса. Она позволяет наслаждаться ароматным и вкусным ко…
Epic Games Store разрешила игры на блокчейне…
Сегодня появилась официальная информация о том, что блокчейн-игры возвращаются на онлайн-площадку Epic Ga…
Доступная акустика 2.0 с замахом на премиум. Обзор SVEN SPS-730Доступная акустика 2.0 с замахом на премиум. Обзор SVEN SPS-730

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor