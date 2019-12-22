Epic Games Store стартовала зимняя распродажа

В честь нового года, Epic Games Store не отставая от своих конкурентов тоже запустили новогоднюю распродажу.

В распродажу попала игра Star Wars Jedi: Fallen Order, и отдают джедайское приключение со скидкой в -17%.

Также в акцию попала игра Borderlands 3, которую отдают со скидкой в -35%.

Также не стоит пропускать The Outer Worlds от создателей Fallout: New Vegas.

Epic Games также решила ввести систему купонов, который можно использовать при покупке игр стоимостью от 15$. Если вы совершите свою первую покупку или получите бесплатную игру в рамках акции прежде чем заберет билет, то первый купон Epic на сумму 10$ будет выдан вам автоматически. К тому же Epic дарит новый купон после соответствующей покупки.