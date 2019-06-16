Epic Games бесплатно раздаёт Enter the Gungeon

В Epic Games Store начали бесплатно раздавать игру в жанре пулевая завеса в подземелье Enter the Gungeon.

В Enter the Gungeon игроку предстоит победит всех врагов и боссов и помочь главным героям добраться до легендарного сокровища Оружелья: оружия, которое может убить прошлое. Вам нужно будет уворачиваться от пуль, стрелять и избегать ловушек, чтобы дойти до конца.

Бесплатно получить игру можно до 20 июня, перейдя на страницу Enter the Gungeon в Epic Games Store. С 20 по 27 июня в магазине будут раздавать космическое приключение Rebel Galaxy.