Epic Games бесплатно раздаёт Last Day of June

До 4 июля в Epic Games Store можно бесплатно забрать игру Last Day of June.

Last Day of June — приключенческая игра, на создание которой разработчиков вдохновила песня Стивена Уилсона «Drive Home» 2013 года. Уилсон также участвовал в написании музыки к игре. Проект разработан в 2017 году итальянской студией Ovosonico.

В Last Day of June эмоциональная история сочетается с интересными головоломками. Игра имеет в основном положительные отзывы в Steam. Пользователи хвалят сильный сюжет, хотя и жалуются, что игра короткая, а задания иногда повторяются. Загрузить её и оценить самому можно на странице в Epic Games Store. С 4 по 11 июня в Epic Games Store будут раздавать кулинарную кооперативную игру Overcoocked.