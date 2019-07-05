Epic Games бесплатно раздаёт кулинарный симулятор Overcooked

Epic Games дарит пользователям своего онлайн-магазина EGS еще одну хорошую инди-игру. На этот раз выбор пал на симулятор кулинарии Overcooked. Также компания назвала следующую бесплатную игру.

Для активации продукта на своём аккаунте достаточно просто перейти на его страницу в Epic Games Store и кликнуть по кнопке «Бесплатно». Если вы желаете получить именно Overcooked — эту несложную операцию необходимо провести до 11 июля. Потом до 18 июля магазин будет раздавать дьяблоид Torchlight. Overcooked имеет «Крайне положительные» обзоры в Steam. Игру хвалят за симпатичную графику, креативный левел-дизайн и весёлый кооперативный режим.