Epic Games бесплатно раздаёт кулинарный симулятор Overcooked

2019-07-05, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Epic Games- Overcooked; [91]
Epic Games дарит пользователям своего онлайн-магазина EGS еще одну хорошую инди-игру. На этот раз выбор пал на симулятор кулинарии Overcooked. Также компания назвала следующую бесплатную игру.

Для активации продукта на своём аккаунте достаточно просто перейти на его страницу в Epic Games Store и кликнуть по кнопке «Бесплатно». Если вы желаете получить именно Overcooked — эту несложную операцию необходимо провести до 11 июля. Потом до 18 июля магазин будет раздавать дьяблоид Torchlight.

Overcooked имеет «Крайне положительные» обзоры в Steam. Игру хвалят за симпатичную графику, креативный левел-дизайн и весёлый кооперативный режим.

Комментарии и отзывы Epic Games- Overcooked
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