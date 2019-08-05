Epic Games начинает серию Fortnite Champion Series 17 августа

Epic Games только что завершили Кубок мира по Fortnite, где 16-летний забрал домой 3 миллиона долларов в своей победной игре. Epic Games анонсировали Fortnite Championship Series, которая будет введена в десятом сезоне. Представляет собой серию внутриигровых матчей с единым списком лидеров, на основании которого будет выбран чемпион сезона. Соревнования начнутся 17 августа. Команды будут участвовать в соревновательных матчах, из трех человек, будут сражаться в своих регионах в течение пяти недель. Это будет включать в себя несколько основных событий в выходные дни, Cash Cups, а также соло по средам и четвергам, а затем трио по пятницам. Кто бы ни вышел на первое место, он будет сражаться с другими региональными командами 20-23 сентября, при этом каждое событие будет со своим собственным призовым фондом и «миллионами долларов», которые можно получить в серии Fortnite Championship Series.