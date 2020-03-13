Epic Games приобретает компанию, стоящую за анимацией лица God of War

2020-03-13, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Epic Games; [99]
Epic Games в четверг объявила, что приобрела Cubic Motion, давнего партнера и лидера в технологии лицевой анимации. Финансовые условия покупки не были обнародованы.

Технологию лицевой анимации команды можно найти в таких играх, как God of War и Marvel's Spider-Man. В последние годы они также работали напрямую с Epic, в основном над техническими демонстрациями, такими как Siren с начала 2018 года. Epic говорит, что Cubic Motion будет работать с 3Lateral, компанией, которую она основала в январе 2019 года и которая специализируется на оцифровке движений и внешнего вида человека. 3Lateral помог Epic создать цифровую человеческую версию английского актера и режиссера Энди Серкиса пару лет назад.

Основатель и генеральный директор Epic Games Тим Суини сказал, что цифровые люди - это не только следующий рубеж создания контента, но и самая сложная задача в компьютерной графике. Технический директор Ким Либрери считает, что сочетание Unreal Engine от Epic с лицевой оснасткой 3Lateral и технологией Cubic Motion поможет им «достичь вершины цифрового человеческого мастерства».

Комментарии и отзывы Epic Games
Обзор Creative T100. Hi-Fi система для ПК и ноутбуковОбзор Creative T100. Hi-Fi система для ПК и ноутбуков
Лучший планшет 2020 года. Xiaomi MiPad 4 64GbЛучший планшет 2020 года. Xiaomi MiPad 4 64Gb
Обзор Intego VX-1100S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с управлением жестамиОбзор Intego VX-1100S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с управлением жестами
Лучшая видеокарта Radeon RX 5700 XT. ASUS ROG Radeon RX 5700 XT GAMING OC (ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING)Лучшая видеокарта Radeon RX 5700 XT. ASUS ROG Radeon RX 5700 XT GAMING OC (ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING)
Обзор Cougar Rampart. Игровое кресло с максимальным комфортомОбзор Cougar Rampart. Игровое кресло с максимальным комфортом
Kingston обновила серию карт формата mic...
Kingston обновила серию карт формата micKingston объявила об обновлении своих карт microSD серии Canvas. Новая серия карт обеспечивает поддержку ...
Видеоигра Dead by Daylight Mobile появит...
Видеоигра Dead by Daylight Mobile появитРазработчики популярной игры на выживания Dead by Daylight объявили, что игра появится на платформах Andr...
ASUS анонсировала мини-ПК ROG Huracan G2...
ASUS анонсировала мини-ПК ROG Huracan G2ASUS выпустила свой мини-игровой компьютер ROG Huracan G21. В 17,7-литровом корпусе размером 129,9 × 372,...
Старт продаж смартфона OnePlus 8 намечен...
Старт продаж смартфона OnePlus 8 намеченПредставители компании OnePlus сообщили, что новинка OnePlus 8 появится в продаже 14 апреля 2020 года. Се...
Xiaomi приостановила обновление для смар...
Xiaomi приостановила обновление для смарКитайская компания Xiaomi выпустила обновление до операционной системы Android 10 для смартфона Mi A3. Но...
Realme Band первый фитнес-трекер компани...
Realme Band первый фитнес-трекер компаниOPPO Realme 5 марта 2020 года представит свой первый фитнес-трекер под названием Realme Band. ...
Смартфон с 3.5 дюймовым экраном K-Touch...
Смартфон с 3.5 дюймовым экраном K-TouchK-Touch это 3.5 дюймовый смартфон с OLED экраном. ...
Смарт-часы Xiaomi Watch Color показали н...
Смарт-часы Xiaomi Watch Color показали нСегодня утром компания Xiaomi представила новые умные часы Watch Color, которые могут похвастаться разноц...
Подборка игр ко дню Святого Валентина...
Подборка игр ко дню Святого ВалентинаКак вы обычно проводите День всех влюбленных? Рестораны, кино, шоколад, букеты и валентинки? Все это скуч...
32 дюймовый изогнутый монитор ASUS TUF G...
32 дюймовый изогнутый монитор ASUS TUF GASUS TUF Gaming VG328H1B имеет 32 дюймовую VA панель с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Время отклика со...
Мощный смартфон от ZTE Blade A7s ...
Мощный смартфон от ZTE Blade A7s Компания ZTE выпустила мощный смартфон бюджетного варианта под названием ZTE Blade A7s. Функции новинки ...
Мощная модель от vivo X30 Pro ...
Мощная модель от vivo X30 Pro Компания vivo выпустил классический вариант смартфон среднего варианта под названием X30 Pro. Аппарат име...
Обзор Sven PS-240. Портативная колонка с защитой IPX7 и TWSОбзор Sven PS-240. Портативная колонка с защитой IPX7 и TWS
Обзор Mpow M8. Защищенные TWS-наушники с aptXОбзор Mpow M8. Защищенные TWS-наушники с aptX
Обзор ELARI Smart E27 Multicolor LB. Умная лампочка с RGB подсветкой и АлисойОбзор ELARI Smart E27 Multicolor LB. Умная лампочка с RGB подсветкой и Алисой
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 SUPER GameRock (NE6208S020P2-1040G)Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 SUPER GameRock (NE6208S020P2-1040G)
Обзор ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI). Тесты материнской платыОбзор ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI). Тесты материнской платы
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor