Epic Games приобретает компанию, стоящую за анимацией лица God of War

Epic Games в четверг объявила, что приобрела Cubic Motion, давнего партнера и лидера в технологии лицевой анимации. Финансовые условия покупки не были обнародованы.

Технологию лицевой анимации команды можно найти в таких играх, как God of War и Marvel's Spider-Man. В последние годы они также работали напрямую с Epic, в основном над техническими демонстрациями, такими как Siren с начала 2018 года. Epic говорит, что Cubic Motion будет работать с 3Lateral, компанией, которую она основала в январе 2019 года и которая специализируется на оцифровке движений и внешнего вида человека. 3Lateral помог Epic создать цифровую человеческую версию английского актера и режиссера Энди Серкиса пару лет назад.

Основатель и генеральный директор Epic Games Тим Суини сказал, что цифровые люди - это не только следующий рубеж создания контента, но и самая сложная задача в компьютерной графике. Технический директор Ким Либрери считает, что сочетание Unreal Engine от Epic с лицевой оснасткой 3Lateral и технологией Cubic Motion поможет им «достичь вершины цифрового человеческого мастерства».